Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 PD Koç Holding 40.447.573.898 Garanti Bankası 33.222.000.000 Tüpraş 32.178.867.200 Akbank 30.888.000.000 Turkcell 26.510.000.000 Enka İnşaat 26.450.000.000 Ereğli Demir Çelik< 25.515.000.000 Bim Mağazalar 24.288.000.000 İş Bankası (C) 22.184.852.100 Aselsan 20.679.600.000 Ford Otosan 19.054.413.000 İskenderun Demir Çelik 18.038.000.000 Türk Hava Yolları 17.167.200.000 Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568 Türk Telekom 16.170.000.000 Sabancı Holding 15.751.918.347 Arçelik 11.561.709.588 Şişe Cam 11.452.500.000 Anadolu Efes 11.184.868.418 Tekfen Holding 9.568.200.000

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)