Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 797 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD
Koç Holding 40.447.573.898
Garanti Bankası 33.222.000.000
Tüpraş 32.178.867.200
Akbank 30.888.000.000
Turkcell 26.510.000.000
Enka İnşaat 26.450.000.000
Ereğli Demir Çelik< 25.515.000.000
Bim Mağazalar 24.288.000.000
İş Bankası (C) 22.184.852.100
Aselsan 20.679.600.000
Ford Otosan 19.054.413.000
İskenderun Demir Çelik 18.038.000.000
Türk Hava Yolları 17.167.200.000
Yapı ve Kredi Bank. 16.894.102.568
Türk Telekom 16.170.000.000
Sabancı Holding 15.751.918.347
Arçelik 11.561.709.588
Şişe Cam 11.452.500.000
Anadolu Efes 11.184.868.418
Tekfen Holding 9.568.200.000
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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