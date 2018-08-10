Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 787 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik< 42.630.000.000 2,39 Koç Holding 34.259.982.656 1,17 ASELSAN 30.734.400.000 6,10 Garanti Bankası 28.728.000.000 0,65 Tüpraş 27.846.615.040 3,50 Akbank 27.800.000.000 0,66 Turkcell 27.038.000.000 1,81 Enka İnşaat 25.350.000.000 1,01 İskenderun Demir Çelik 25.259.000.000 2,13 Türk Hava Yolları 24.232.800.000 0,97 İş Bankası (C) 21.554.856.300 0,48 Bim Mağazalar 21.176.100.000 6,62 Ford Otosan 20.440.507.500 5,68 Yapı ve Kredi Bank. 16.809.632.055 0,44 Sabancı Holding 16.670.100.116 0,62 Türk Telekom 14.875.000.000 3,65 Anadolu Efes 12.469.736.839 1,07 Şişe Cam 11.632.500.000 1,06 Tofaş Oto. Fab. 10.780.000.000 3,35 Vakıflar Bankası 9.950.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)