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BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 7 Nisan borsa bugün neden düştü?

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Yatırımcıların yakından takip ettiği "Borsa neden düşüyor?" sorusu, 7 Nisan 2025 itibarıyla yeniden gündemde. Haftaya sert bir satış dalgasıyla başlayan Borsa İstanbul'da yaşanan değer kaybı, yatırımcıları tedirgin etti. Özellikle "7 Nisan borsa bugün neden düştü?" sorusu, hisse senedi piyasalarında işlem yapan yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

7 Nisan borsa verilerine göre, BIST 100 endeksi haftaya yaklaşık %2,80 oranında düşüşle başladı. "Borsa neden düşüyor?" sorusunun cevabı ise küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere dayanıyor. Peki, 7 Nisan borsa bugün neden düştü? Hangi sektörler daha fazla etkilendi? İşte Borsa İstanbul'daki sert düşüşün nedenleri ve piyasaya etkileri...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.

Borsa neden düşüyor? 7 Nisan borsa bugün neden düştü?

7 NİSAN BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı güç kazanarak yeni haftaya taşındı. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? 7 Nisan borsa bugün neden düştü?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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