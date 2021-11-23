Borsa saat kaçta kapanıyor? BİST Borsa zaman kapanıyor? BİST saat kaçta kapanıyor?

Borsa ne zaman kapanıyor? Bist saat kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. soruları dolar ve euronun seyrini takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar için oldukça merak edilen borsa saat kaçta açılıyor? 2021 borsalar kaçta kapanır? Borsa İstanbul açılış kapanış saatleri!

BORSA NE ZAMAN KAPANIYOR?

Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam etmektedir. Borsada bu saatler arasında herhangi bir seans arası ya da kısıtlama bulunmamaktadır. 18:00 itibarıyla ise sürekli seans bittiğinde 18:05'e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sürekli işlem yöntemi ile seans 10:00 - 18:00 arasında devam etmektedir. Borsada bu saatler arasında herhangi bir seans arası ya da kısıtlama bulunmamaktadır. 18:00 itibarıyla ise sürekli seans bittiğinde 18:05'e kadar kapanış marj yayını, emir toplama ve fiyat belirleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Borsa İstanbul'da pay piyasaları sabah 09:40'da başlar ve 18:05'e biter. BİST'te, 2021 yılı çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda işlem yapılamamaktadır.

BORSADA SÜREKLİ İŞLEM GÖREN PAYLAR

09:40 - 09:55 Gün Başı Açılış Seansı için Emir Toplama

09:55 - 10:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

10:00 - 13:00 Sürekli İşlem

13:00 - 13:55 Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)

13:55 - 14:00 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

18:01 - 18:05 Kapanış Seansı

18:05 - 18:08 Eşleştirme/Fiyat Belirleme

18:08 - 18:10 Kapanış Fiyatlı İşlemler

TÜRKİYE'DE BORSA KAÇTA AÇILIYOR?

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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