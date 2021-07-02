Borsa İstanbul, altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başlayacak
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Borsa İstanbul, altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başlayacak

Borsa İstanbul, altına dayalı üç yeni endeks hesaplamaya başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul, Borsada işlem gören altın, altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yönelik çeşitli finansal ürünlerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amacıyla 7 Temmuz tarihinden itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili...

Borsa İstanbul, Borsada işlem gören altın, altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yönelik çeşitli finansal ürünlerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması amacıyla 7 Temmuz tarihinden itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili olmak üzere üç yeni endeks hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacak.

Borsa İstanbul Borsa'da işlem gören altın fiyatlarından hesaplanmakta olan BIST Altın Endeksine ilave olarak 7 Temmuz tarihinden itibaren Spot Altın, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili olmak üzere üç yeni endeks daha hesaplamaya başlayacak. Bu endekslerden BIST Spot Altın Endeksleri altın fiyatlarının, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası ve BIST Altın Tahvili Endeksleri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerinin günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturuldu.

Halihazırda hesaplanan BIST Altın Endeksi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) gerçekleşen USD/Ons cinsi altın işlemlerinin fiyatlarından hesaplanıyor ve endeks altın fiyatlarının USD/Ons cinsinden getirilerini gösteriyor.

7 Temmuz'dan itibaren yayınlanacak BIST Spot Altın Endeksi uluslararası piyasalarda oluşan USD/Ons cinsi spot altın fiyatlarının TL/gram fiyatına çevrilmesiyle hesaplanacak ve endeks altın fiyatlarının TL/gram cinsinden getirilerini gösterecek. BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksi, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda (BAP) işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altına dayalı kira sertifikalarının aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks altın ve kira getirileri dahil Türk Lirası cinsi getirileri gösterecek. BIST Altın Tahvili Endeksi ise, BAP'ta işlem gören, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gram altın cinsinden ihraç edilmiş altın tahvillerinin aynı gün valörlü fiyatlarından hesaplanacak. Endeks altın ve faiz getirileri dahil Türk Lirası cinsi getirileri gösterecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren altına dayalı 3 yeni Endeks hesaplamaya başlıyoruz. Bu 3 endekste de uluslararası piyasalarda gerçekleşen spot altın fiyatları ve kurlar eşanlı olarak kullanılacak. Endeksler gün içinde 10 saniyede bir hesaplanacak. Bunlardan birisi BIST Spot Altın Endeksi. Bu Endeksin altın fiyatlarındaki değişimleri yansıtması ve yatırım fonları veya borsa yatırım fonları gibi fiziki altına yatırım yapan çeşitli finansal araçlarda dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılması hedefleniyor. Diğer iki endeks ise BIST Altına Dayalı Kira Sertifikaları ve BIST Altın Tahvil endeksleri. Bu endeksler sadece altın fiyatlarındaki değişimleri değil, altına dayalı kira sertifikalarının kira getirilerini veya altın tahvillerinin faiz getirilerini de yansıtacak. Böylece Hazine tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikaları ve altın tahvillerine yatırım yapan fonların dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecekleri Endeks ihtiyacı karşılanmış ve Hazine tarafından ihraç edilen söz konusu kıymetlere daha fazla talep yaratılmasının önü açılmış olacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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