Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybetti.
04.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:36
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybetti.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 düştü. Endeks 2,21 puan azalarak 1.124,69 seviyesine gerilerken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA