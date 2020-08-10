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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kazanarak 1.068,88 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
10.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:07

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kazanarak 1.068,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,29 puan artarak 1.068,88 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,46 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.039,00 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle bu seviyeden gelen alımlarla 1,065-1,070 bandında dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek, 1.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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