Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

18.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:39
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 1.560,82 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 1.560,82 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,29 puan azalışla 1.560,82 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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