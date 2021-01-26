Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:08
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.537,55 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 1.537,55 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan azalışla 1.537,55 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,25 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda risk iştahını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 puanın destek, 1.555 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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