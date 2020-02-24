Borsa, günün ilk yarısında geriledi

24.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,21 azalışla 114.244,86 puana düştü.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.584,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,75 ile ulaştırma oldu.



Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarının koronavirüs endişeleriyle sert düşüşler kaybetmesine paralel 114.500 desteğini kırarak 114.000 seviyesinin hafif üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri takviminin sakin olduğunu, koronavirüs salgını ve Suriye ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA