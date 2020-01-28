Borsa, günün ilk yarısında geriledi

28.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 azalışla 119.636,30 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 513,40 puan azalarak 119.636,30 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de, dayanıklı tüketim malları siparişleri, Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed imalat endeksi verileri ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 120.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA