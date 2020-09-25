Borsa, günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

25.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:18
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile turizm oldu.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından bugün de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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