Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kaybederek günü 1.410,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,85 değer kaybederek günü 1.410,87 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,12 ile turizm oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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