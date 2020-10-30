Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

30.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 1.112,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 1.112,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 4,24 ile madencilik oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla dünya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kovid-19 salgını ve jeopolotik gelişmelere ilişkin haber akışının da takip edileceğini ifade eden analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu vurguladı.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin de piyasalar üzerindeki etkisinin izleneceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda bulunduğunu, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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