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Borsa güne yükselişle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.392,13 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.392,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,36 puan ve yüzde 0,60 artarak 1.392,13 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,07 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,57 azalışla 1.383,77 puandan tamamladı.

Analistler, tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler öncülüğünde artan enflasyonist baskılar nedeniyle dünya borsalarında dünkü sert düşüşün ardından bugün karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, küresel bazda önemli merkez bankalarının başkanlarının konuşmalarının yanı sıra yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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