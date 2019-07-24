Borsa, 103.500 puan sınırını test etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 901,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,02 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile menkul, kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günü 103.457,26 puandan tamamlayarak 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde piyasalarda geniş bant içinde dalgalanın sürebileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz karanının, imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

Kaynak: AA