Bornova Belediyespor Türkiye Basketbol Ligi'nde

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nde geçen sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Bornova Belediyespor, Trabzonspor'un liglerden çekilmesi sonrası kontenjandan doğan hak üzerine, Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) alındı. Basketbol Federasyonu'nun davetine olumlu yanıt veren Bornova, yeni sezonda TBL'de mücadele edecek. Yeşil-beyazlı ekip, Zafer Aktaş'ın ayrıldığı antrenörlük görevine de eski çalıştırıcılarından Aclan Kavasoğlu'nu getirdi. Kavasoğlu, 2009 yılında Bornova Belediyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan isim olmuştu. Bornova, Süper Lig'e 2 yıllık macerasının ardından 2011 yılında veda etti. İzmir temsilcisinin gelişiyle Türkiye Basketbol Ligi'ndeki Ege ekibi sayısı da 6'ya çıktı. Yeni sezonda Petkimspor, Akhisar Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiye Belediyespor ve Merkezefendi Denizli Basket de TBL'de yer alacak.

Kaynak: DHA

- İzmir