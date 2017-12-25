Bornova Becker'de Transfer Harekatı Sürüyor

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 11 maçta da galip gelemeyip son sıraya demir atan Bornova Beckespor, transfer harekatını sürdürüyor.



Antrenörlük görevine geçen hafta Arda Erçin'in yerine Hakan Yiğit'i getirdikten sonra Ece Deniz Onat ve Kaili Mclaren'i transfer eden Beckerspor, uzun forvet Lara Yavaş ile de sözleşme imzaladı. İzmirli eski futbolcu Şenol Yavaş'ın da kızı olan Lara, 20 yaşında ve 1.82 boyunda.



- İzmir