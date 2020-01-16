Bordeaux 1-2 Lyon Maç Özeti

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

2019-20 Ligue 1 sezonunda Olimpik Lyon, Girondins de Bordaux'ya konuk oldu. Lyon, Jimmy Briand'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Maxwell Cornet ve Moussa Dembele'nin golleriyle üç puana uzandı.