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Bordeaux 1-2 Lyon Maç Özeti

2019-20 Ligue 1 sezonunda Olimpik Lyon, Girondins de Bordaux'ya konuk oldu. Lyon, Jimmy Briand'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Maxwell Cornet ve Moussa Dembele'nin golleriyle üç puana uzandı.

16.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:19

2019-20 Ligue 1 sezonunda Olimpik , Girondins de Bordaux'ya konuk oldu. Lyon, Jimmy Briand'ın golüyle geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda Maxwell Cornet ve 'nin golleriyle üç puana uzandı.

Kaynak: Dugout

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