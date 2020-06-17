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Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek

Telefonlar için kullanılan IMEI sistemi otomobil ve beyaz eşyalar için de kullanıma alınacak. Yeni sistemde kampanya ile alınan telefonun borcu ödenmediği takdirde, cihaz kara listeye alınarak hizmet vermesi engellenecek.

17.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:52

Cep telefonlarında uygulanan IMEI sisteminin kapsamı genişletiliyor. Bundan böyle yurt dışından getirilen e-SIM'li araçlar ile SIM kartlı beyaz eşyaların da IMEI kaydı yapılacak. Ayrıca satın alınan telefonun borcu ödenmezse cihazın IMEI numarası kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek.

KAÇAK OTOMOBİL GETİRİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), IMEI konusunda önemli bir düzenlemeye gidiyor. 'Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle cep telefonlarında uygulanan IMEI kayıt sistemi diğer alanları da kapsayacak şekilde genişletilecek. Buna göre, yurt dışından getirilen ve e-call (Acil 112 arama sistemi) sistemli kartlara sahip araçların da IMEI numarasıyla e-Devlet sistemi üzerinden kaydı mecburi hâle getirilecek. Böylece yurt dışında kaçak otomobil getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, 'ses haberleşmesi olmayan' ancak e-SIM üzerinden haberleşme sağlayabilen tüm ev eşyaları ve cihazların da IMEI kaydı mecburi olacak. Ses haberleşmesi olmayan cihazlar teriminin bir nevi 'nesnelerin interneti' (IOT) kapsamında işleve sahip ürünler olduğu ifade ediliyor.

BORÇ ÖDENMEZSE İLETİŞİMİ KESİLECEK

Operatörlerin taahhütlü kampanyalarla sattıkları cep telefonları konusunda da değişiklik bulunuyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, tüketici, kampanya ile aldığı telefonun borcunu ödemezse söz konusu cihaz kara listeye alınarak haberleşme hizmeti verilmeyecek. Yedi senedir kullanılmayan cihazlar da kara listeye alınacak. Böylece, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak şekilde yurda sokulan veya çalıntı telefonların IMEI numaraları ile değiştirilerek kullanıma açılmalarının önüne geçilmiş olacak.

Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek

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