6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi
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6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, 6.5 milyon euro bedel ve sonraki satıştan verilecek %20 payla Galatasaray'a transfer oldu. İsmi duyulmamış bir futbolcuya 6.5 milyon euro ödenmesi çeşitli söylentiler doğurdu. Hagi'nin tavsiyesiyle alınan Cicaldau'da efsane futbolcunun büyük pay aldığı iddia edildi. Hagi bu iddialara, "Yazılanlar yalan, bunlar yalan. Yetiştirme bedeli anlamında düşük bir para alacağız o kadar" dedi.

Galatasaray 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau'yu renklerine kattı. Gheorghe Hagi transferin ardından çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Bonservisi tartışma konusu olan Cicaldau transferinde pay aldığı iddia edilen Hagi'den çok sert yanıt

"BUNLAR YALAN"

Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" dedi.

Bonservisi tartışma konusu olan Cicaldau transferinde pay aldığı iddia edilen Hagi'den çok sert yanıt

SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin mali detaylarını açıkladı. Galatasaray, Alexandru Cicaldau için Rumen ekibine 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini vurguladı. KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 25 milyon euro olduğu belirtildi.

(Skorer)

6.5 milyon euroya biten Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim yanıt verdi
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