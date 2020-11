Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

Fenomen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ciğerci'nin eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince kadının evine bıçakla gidip tehdit edip şiddet uyguladığını söyledi.

Selin Ciğerci'yi kocası Gökhan Çıra, eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası olay yarattı. Aldatma olayının yanı sıra Selin Ciğerci'nin Emirbayer'e bıçak çektiği hatta şiddet uyguladığı söylendi.

İŞ GÖRÜŞMESİNDE TANIŞTILAR

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Selin Ciğerci, Survivor'ın eski yıldızı Melisa Emirbayer' bir ürün tanıtımı için davet ediyor. Melisa Emirbayer reklam anlaşması için Selin Ciğerci ile masaya oturunca Gökhan Çıra ile de tanışıyor. İddialara göre, Çıra, Emirbayer'den çok hoşlanıyor ve kendisine "Ben sana aşık oldum, hayatımda ilk defa böyle hissettim" diyerek açılıyor.

SELİN CİĞERCİ'YE YAKALANDILAR

Gökhan Çıra'nın itirafı üzerine Melisa Emirbayer ise Çıra'yı reddediyor ve evli olduğunu hatırlatıyor. Çıra, Melisa'nın üzerine gidiyor ve ısrarcı oluyor hatta boşanmak istediğini söylüyor. Bu esnada Çıra, eşi Selin Ciğerci'ye yakalanıyor.

SELİN, MELİS'E ŞİDDET Mİ UYGULADI?

İddiaların ardından olayı bambaşka bir boyuta taşıyan Seren Serengil, "Ciğerci'nin her şeyi öğrendiğini duyan Melis Emirbayar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Emirbayer, kendisinin Ciğerci'nin yanında çalışan bir kişi tarafından bir eve kapatıldığını söylüyor. Ciğerci'nin Melisa Emirbayer'i dövdüğü hatta bıçak çektiği de iddialara arasında. Söylenene göre, Ciğerci Emirbayer'i döverken araya girmek isteyenlere bıçak çekmiş. Üstelik tüm bunlarla da sınırlı kalmayan Selin Ciğerci, kendisinin sokaktan geldiğini hatırlatarak Melisa Emirbayer'i tehdit etmiş" dedi.

"ARKANIZDA UÇURUM VARMIŞ GİBİ TEDBİRİNİZİ ALIN"

Gökhan Çıra ile birlikte olduğu ve Selin Ciğerci'den şiddet gördüğü ileri sürülen Melisa Emirbayer ise dün Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Eski Survivor yarışmacısı imalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayat kısa ve zaman su gibi akıp gidiyor. Arkadaşlarınızı iyi seçin, artık bu devir de annenize ve babanıza bile güvenmeyin herkesi kendiniz gibi sanmayın. Arkanızda uçurum varmış gibi tedbirinizi alıp arkanıza yaslanmaya sakın kalkmayın. Kulaklarınızı her şeye tıkayın, sağır ve körü oynayınca emin olun ki sonunda siz kazanacaksınız. Etrafınızda ki negatif enerjileri çekmenize izin vermeyin. Hissettiğiniz anda direk yönünüzü değiştirin. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Dedikodu çıkar , iftiralar atılır, insanlar konuşur, senaryolar yazılır. Sizin başınız hep dik olsun. Olduğunuz yerde olmak isteyen onlarca insan olabilir, kendisinin kazanamadığı başarıya ulaşmış insanlara dil uzatan insanlar olabilir. Kıskanmak yerine örnek almayı deneyin. Gülüşlerinizi mutsuzluğa bırakmayın. Not: İyiler her zaman kazanır."

AÇIKLAMA YAPMAYIP TATİLE ÇIKTILAR

Konu hakkında açıklamaya yapmayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ise tatile çıktı. Ciğerci, eşiyle çektirdiği romantik bir pozu da "Kocişkomla gezmeler" notuyla Instagram hesabından paylaştı.