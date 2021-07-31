Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarını günde çift antrenman yaparak sürdüren kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Reha Erginer gözetiminde antrenman yaptı.

Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Bolu ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dayanıklılık ve mobilizasyon çalışmasıyla tamamladı.

Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Boluspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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