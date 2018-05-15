Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu

TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep FK, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi. Gazişehir finalde Erzurumspor ile karşılaşacak.

Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu

TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor deplasmanına konuk oldu. Gazişehir Gaziantep, rakibini rövanş maçında da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jefferson, 43. dakikada Yonathan Del Valle ve 90+4. dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.

Boluspor'un tek sayısı ise 56. dakikada Guido Kocer'den geldi.

ERZURUMSPOR'UN RAKİBİ OLDULAR

Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Eruzumspor ile karşılaşacak. Final karşılaşması 19 Mayus tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

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