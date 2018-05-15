Boluspor'u Eleyen Gazişehir Gaziantep Finalde Erzurumspor'un Rakibi Oldu
TFF 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep FK, deplasmanda Boluspor'u 3-1 yenerek finale yükseldi. Gazişehir finalde Erzurumspor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig Play-off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor deplasmanına konuk oldu. Gazişehir Gaziantep, rakibini rövanş maçında da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Gazişehir Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jefferson, 43. dakikada Yonathan Del Valle ve 90+4. dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.
Boluspor'un tek sayısı ise 56. dakikada Guido Kocer'den geldi.
ERZURUMSPOR'UN RAKİBİ OLDULAR
Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Eruzumspor ile karşılaşacak. Final karşılaşması 19 Mayus tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
YORUMLAR (12)
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Erzurum bu lige keyif katacaktır.mükemmel kadrosu var ilk 6 da yerini bulur kadrosu dehşet mert Nobre Erhan Abdul kadir ve diğerleri..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gaziantep BB göster gücünüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAYDİ ERZURUM GÖSTER KENDİNİ, LAYIK OLDUĞUN YERE ÇIK, BAŞARILARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Size demiştim dimi. İçlerinden 6. Olan takım yani en düşük puanı olan Erzurumspor süper lige çıkar.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gaziantep geçen yıla kadar temsil edildi. Erzurumspor epey zamandır yoktu. Varsın Erzurum çıksınCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır