SPOR Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer : İlk 6 yada 8'in içerisinde olabilirdik

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Erginer, "İlk 6 yada 8'in içerisinde olabilirdik. Bazı maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Eğer oynadığımız oyun bize bir ışık vermese şu durumda daha karamsar bir bakış açısıyla bakabilirdik ama bizim öyle bir pozisyonumuz yok" dedi.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, haftalık düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erginer, milli maç aralarından çok memnun olmadığını belirterek, "Milli arayı geride bırakıyoruz. Ben bu aralardan çok memnun değilim. Takım çok bölünüyor. Milli takıma giden oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var. Tam kadro olarak aslında ikinci haftanın son 1-2 günü çalışma imkanı buluyoruz. Ama genel olarak da bizim teknik heyet olarak beklediğimiz günler. Önümüzde çok yoğun bir buçuk aylık bir süreç var. Bu süreç öncesi artık son yoğun antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel anlamda son yüklemelerimizi yaptık. İyi bir milli maç arası geçirdik. Oyuncularımın çalışmasından son derece memnunum. Sezon başından beri antrenman performansı olarak çok iyi bir performans gösteriyorlar. İki tane sakat oyuncumuz var. Onun dışında milli takımdan dönecek oyuncularla beraber yarından itibaren tam kadro çalışacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDE ZOR BİR MAÇ VAR"

Reha Erginer, Erzurumspor maçıyla ilgili, "Önümüzde zor bir maç var. Rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından. İç saha performansı da oldukça iyi. Oynadıkları 6 maçın 5'ini kazanan bir takım. Ama biz de iyi takımlara karşı daha iyi oynayan bir ekibiz. Biz de oyunumuzu her geçen hafta geliştiriyoruz. Amacımız oradan iyi futbolla beraber istediğimiz sonuçla dönmek. Bunu başaracak da gücümüz var" diye konuştu.

Oynadıkları futbolun umut verdiğini ifade eden Erginer, "Biz daha üst sıralarda olabilirdik. İlk 6 yada 8'in içerisinde olabilirdik. Bazı maçlarda oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Eğer oynadığımız oyun bize bir ışık vermese şu durumda daha karamsar bir bakış açısıyla bakabilirdik ama bizim öyle bir pozisyonumuz yok" dedi.