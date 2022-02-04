Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, taktik ve kuvvet antrenmanı yaptı. Yeni transferler Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar da takımla birlikte çalışmalarına başladı. - BOLU