Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, taktik ve kuvvet antrenmanı yaptı. Yeni transferler Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar da takımla birlikte çalışmalarına başladı. - BOLU