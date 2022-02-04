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Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, taktik ve kuvvet antrenmanı yaptı. Yeni transferler Bekim Balaj ve Kemal Rüzgar da takımla birlikte çalışmalarına başladı. - BOLU

Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Boluspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Reha Erginer, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haber

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