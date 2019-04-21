Boluspor - Gazişehir Gaziantep Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Her demeçlerinde direkt şampiyon olarak çıkmak istediklerini söyleyen Gazişehir Gaziantep vardı. İyi bir takım. Gerçekten önemli oyuncuları vardı. Bunları bilerek, savunmayı iyi yaparsak kazanacağımızı, duran toplardan ve hızlı hücumlardan gol bulmayı düşündük. Planlarımız tuttu. İyi savunma yaptık. Kalecimizden, bütün oyuncularımız iyi mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Doğru stratejiyle oynadık. Bugün gerideki maçlarda kaçan puanlara yanıyoruz. Bugün daha iyisini yapabilirdik. Ama bugün 3 puan oyundan daha önemliydi. Bunu başardık" dedi.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, "Öncelikle mağlup olduğumuz için üzgünüz. Ama oyunun genelinde baktığımız zaman çok rahat galip geleceğimiz bir maçtı. Özellikle maçın ilk 10 dakikalık bölümünde yakaladığımız yüzde yüzlük 2-3 tane pozisyonumuz var. Eğer biz 1-0'ı yakalamış olsaydık buradan çok farklı bir skorla dönebilirdik. Maçın tamamına yakınında üstün olan taraftık. Özellikle maçın ikinci yarısında neredeyse tek kaleye döndü ama muhteşem performans gösteren kaleci Gökhan vardı. Gökhan'ı bir türlü geçemedik. Olağanüstü toplar çıkardı. Boluspor sadece mücadele etti ve mücadeleyle maçı kazandılar. Bunda Gökhan'ın büyük payı var. Biz çok istedik ama bir türlü istediğimiz golü bulamadık. Mağlup duruma düştükten sonra da kurtulmak için çok çabaladık. Onun için üzgünüz. Artık 4 tane maçımız kaldı. Bu 4 maçımıza odaklanacağız. İlk 2 ile alakalı bu mağlubiyetten sonra matematiksel olarak bitmedi ama umutlarımız çok azaldı. Artık bir an önce Play-Off'u garantileyip, hazırlığı yapıp, mayıs ayında şampiyon olacağız diyorum. Belki ilk 2'den olmayacak ama Play-Off'tan olacak. Oyuncularımı maçın büyük bölümünde yaptıklarından dolayı kutluyorum ama mağlup olmak kötü. Mağlupken de bazı şeyleri almamız gerekiyor. Oyuncularımızla bunları konuşacağız. Kötü olan tek şey Ümit'in golü. Bu golü hafta içinde 3-4 gün çalışmamıza rağmen yememiz oldu. Bu maç bitti. Önümüzdeki Giresun maçı hazırlıklarına bir an önce başlayacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA