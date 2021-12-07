Boluspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, 16. haftada karşılaşacakları Adanaspor maçını kazanıp, çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Erginer, oyuncular Bertu Özyürek ve Arda Şengül ile kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

"Üst üste iki galibiyet almak, bizi biraz daha motive etti." diyen Erginer, "İki galibiyet, ayaklarımızı yere biraz daha sağlam basmamızı gerektiriyor. En tehlikeli zamanlar, galibiyetlerden sonra yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Erginer, bu hafta Adanaspor ile zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Maça iyi hazırlanacağız, rakibimizi iyi analiz edeceğiz. İnşallah bu iyi gidişimizi, standart oyunumuzu sonuca yansıtırsak, bu maçı da iyi şekilde bitirip, çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile eşleştiklerini anımsatan Erginer, onları burada ağırlamayı çok istediklerini ancak kura statüsünden dolayı öyle bir şanslarının olmadığını kaydetti.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri

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