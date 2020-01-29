Boluspor, evinde galibiyete odaklandı

29.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:02

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahalarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Özköylü, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2-2 biten Adana Demirspor maçında aldıkları 1 puanın önemine dikkati çekti.

Bu maçın getirilerine iyi bakmak gerektiğini ifade eden Özköylü, "10 kişi kalmış bir takımın 2-0'dan geriye dönmesi önemli. Hem şanslıydık hem rakip beceriksizdi hem de kalecimiz 3-4 pozisyonda devreye girdi ve bizi ayakta tuttu. 10 kişiyle gelen 2-2'lik beraberlik çok önemli. Bu takımın belki ihtiyacı olan kıvılcımı yakalaması için çok önemli bir maç olabilir." diye konuştu.

Özköylü, bu tempoyu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına yansıtmak istediklerini dile getirerek, "Patlama yapmak için böyle bir maça ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçının bu maça pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Oyuncular şu anda daha moralli, daha öz güvenli. İnşallah tertemiz, güzel bir maç oynar, galip geliriz. O galibiyet alınırsa bu takım çok farklı bir ruh haline bürünecek." ifadelerini kullandı.

"Bu takım bir patlama yapacak. İnşallah bu hafta olacak"

Boluspor taraftarını maça davet eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Artık Bolu'nun ayağa kalkması lazım. Bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Şehrin, bu takımın etrafında birleşmesi gerekiyor. Tribünlerin dolması gerekiyor. Maçın son dakikasına kadar hiçbir olumsuz tepki vermeden, sadece pozitif enerji sağlamaları gerekiyor. O pozitif enerjiye ihtiyacımız var. Umut ediyoruz ki onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz. Artık zamanı geldi, bu takım bir patlama yapacak. İnşallah bu hafta olacak."

Kaynak: AA