Boluspor başkanı maçı vinçte izledi
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Boluspor başkanı maçı vinçte izledi

10.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:43
Boluspor başkanı maçı vinçte izledi

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.

TFF 1.Lig'in 13. haftasında Boluspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta, Altay maçı sonrası talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, bu mücadele takımını yine yalnız bırakmadı. Abat, kiraladığı vinç üzerine çıkarak, maçı stat dışından takip etti. - İSTANBUL

Boluspor başkanı maçı vinçte izledi
Boluspor başkanı maçı vinçte izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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