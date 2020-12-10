Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi
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Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi

10.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:21
Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi

Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti kararı, kırmızı beyazlı takımın deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor maçını stadyumun dışından vinç üzerinde maçı izlediği dakikalarda yeni bir kararla iptal edildi.

Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti kararı, kırmızı beyazlı takımın deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor maçını stadyumun dışından vinç üzerinde maçı izlediği dakikalarda yeni bir kararla iptal edildi.

Beypiliç Boluspor'un kendi sahasında oynadığı Altay maçı sonrasında Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verildi. Ceza nedeniyle takımının İstanbul'da oynanan Ümraniyespor maçında tribünlere gelemeyen Abat, stadyumun dışında vinç üzerinde karşılaşmayı izlemek zorunda kaldı. Abat'ın vincin üzerinde karşılaşmayı izlediği dakikalarda PFDK, hak mahrumiyeti kararını iptal etti. OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat hakkında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığa oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.


Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi
Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi
Boluspor Başkanı Abdullah Abat'ın cezası iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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