Bolu'da Play-Off Maçı Sonunda Olaylar Çıktı, 10 Taraftar Yaralandı
Boluspor'un Gazişehir Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polis, olaylara biber gazı ve copla müdahale etti, 10 taraftar yaralandı.
Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi. Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı.
BAŞKAN'IN ÇABASI YETMEDİ
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı'nın çabası yeterli olmadı. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi. Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.
OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI
Boluspor'un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polisin taraftarlara müdahalesi ise sert oldu. Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin cop ve biber gazı ile müdahale etmesiyle yatıştırıldı. Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10'dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.
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kardeşim al hepsini içeri acıma bunların yüzünden aile ile gidemez olduk biyere hiç acımayacaksın atacaksın içeri 5 yıl 6 yılCevap Yaz Yayından Kaldır
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şimaril oynaysan bolu elin ogluda size bolu beyi yapar erken havaya girmenin bedeli buCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tin tin tinimini Bolu:-)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tüpçü uyuma bas cezayı boluya.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BOLULULAR HEP BUNU YAPIYOR. KAYBETMEKTE VAR KAZANMAKTA.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır