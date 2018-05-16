Bolu'da Play-Off Maçı Sonunda Olaylar Çıktı, 10 Taraftar Yaralandı

Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi. Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı.

BAŞKAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı'nın çabası yeterli olmadı. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi. Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.

OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI

Boluspor'un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polisin taraftarlara müdahalesi ise sert oldu. Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin cop ve biber gazı ile müdahale etmesiyle yatıştırıldı. Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10'dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.