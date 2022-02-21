Bolu'da "Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası" düzenlendi
AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu Bilardo İl Temsilciliğince "Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası" düzenlendi.
BOLU (AA) - Bolu Bilardo İl Temsilciliğince "Köroğlu 3 bant bilardo turnuvası" düzenlendi.
Şey Bilardo Salonu'nda 2 gün süren turnuvaya 32 lisanslı sporcu katıldı.
Müsabakalar sonunda Özkan Öz birinci, Bülent Saraç ikinci, Emrah Namdar üçüncü, Metin Özmen dördüncü oldu.
Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Bilardo İl Temsilcisi Cemal Varol ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince verildi.
AA / Zafer Göder - Güncel