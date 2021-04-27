SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
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SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde

SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'ndeVIDEO YOKMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -İZMİR'de düzenlenen Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off finalinin ikinci gününde Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'u 3-0 mağlup eden Bolu Belediyespor, son maçlar öncesi 2'de 2 yaparak Misli.

Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde

VIDEO YOK

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) -

İZMİR'de düzenlenen Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off finalinin ikinci gününde Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol'u 3-0 mağlup eden Bolu Belediyespor, son maçlar öncesi 2'de 2 yaparak Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk setini 25-22, ikinci ve üçüncü setini 25-15'lik skorlarla bitiren Bolu ekibi maçın bitişiyle şampiyonluk sevinci yaşadı. Bolu ekibi yarın aynı salonda son maçında Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'la karşılaşacak.

Bolu Belediyespor Antrenörü Salih Yergin, "Zor bir etap oldu, malum süreçler nedeniyle konsantre olmak zordu. Bugün iyi oynadı çocuklar. Dün ilk maçta istediğimiz oyunu sergilemediler ama bugün net bir skor aldılar. Bolu'nun uzun zamandır istediği bir şeydi, bize nasip oldu. Bolu Sultanlar Ligi'ne çok yakışacak bir şehir. Bize destek veren belediyemize, yönetimimize ve Bolu halkına teşekkür ederiz. Bugün benim için özel bir gün, küçük kızımın doğum günü. Ona bir hediye oldu" dedi.

Bolu Belediyespor'un pasörü Burcu Şentürk, "Final etabı her zaman çok farklıdır. Adam Voleybol bizim grubumuzda olan bir takımdı. Sürekli oynadığımız bir takım ama finallerin havası her zaman çok farklı olur. Mental dayanıklılık ve takım birlikteliğiyle sonuçlar ortaya çıkar. Biz bugün takım olarak çok iyi oynadık. Hepimiz birbirimize kenetlendik. Maçı 3-0 kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde
SPOR Bolu Belediyespor Sultanlar Ligi'nde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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