Böyle benzerlik görülmedi! Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
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Böyle benzerlik görülmedi! Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı

Böyle benzerlik görülmedi! Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
Haberler.com - Haberler | Spor

Bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'nin gururu oldu. İsim benzerliği çok konuşulan iki sporcunun adeta hayatları da aynı. İki Buse de 26 Mayıs doğumlu ve ikisi de Trabzonlu.

Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgar rakibi Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli boksör, gümüş madalya kazandı. Buse Naz böylece, kadınlar boksta Türkiye'nin ilk madalyasını elde etti.

İLKLER YAŞANDI

Çakıroğlu gibi Busenaz Sürmeneli de bir ilki başardı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup etti ve olimpiyat şampiyonu oldu. Busenaz'ın bu zaferi, boksta Türkiye'nin elde ettiği ilk altın madalyaydı.

Boksta madalya alan Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, doğum günleri ve memleketleri bile aynı

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Sporarena'nın aktardığı haberde; Buse'lerin isimlerinin aynı olması gibi memleketlerinin ve doğum tarihlerinin de benzediği ortaya çıktı.

Boksta madalya alan Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, doğum günleri ve memleketleri bile aynı

AYNI BRANŞ

Busenaz Sürmeneli 26 Mayıs 1998 doğumlu. Buse Naz Çakıroğulu ise 26 Mayıs 1996 doğumlu. İki sporcunun memleketi Trabzon, ikisi de aynı branşta mücadele ediyor.

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Böyle benzerlik görülmedi! Buse Naz'ların yalnızca isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı - Haberler Spor
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