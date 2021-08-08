Boks Federasyonu Asbaşkanı Arın: Kadın boksunda aldığımız madalyalar tesadüf değil
özel açıklamalarda bulundu.
2013 yılında Busenaz Sürmeneli ile Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyat madalyası için söz verdiklerini hatırlatan Arın, "Boks federasyonu olarak uzun zamandır olimpiyatlarda istenilen madalyaları alamıyorduk. Bugün bir altın ve bir gümüş madalya kazandık. Kadın boksunda kazanılan bu madalyalar tamamen sistemli ve düzenli bir çalışma ile geldi. Cahit ve Nazım hocalarımız, sporcularımızı çok iyi tanıyor. Onların aldıkları nefesi, her anlarını biliyorlar. Biz yönetimde yokken maddi, manevi bu kardeşlerimin her anlarında yanlarında olduk. Bugün en büyük mutluluğumuz ise 2013 yılında Busenaz Sürmeneli ile Dünya Şampiyonası'ndan döndüğünde İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştik. Bugün bu sözü; Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu ile gümüş madalya olarak yerine getirdik. Bunun için çok mutluyuz. Bizi izlemeye devam edin. Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata