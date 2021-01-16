Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen ve 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl düzenleneceğine inandığını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen ve 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl düzenleneceğine inandığını söyledi.

Çevrimiçi yapılan Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde "Olimpiyat yolunda: Tokyo 2020" oturumuna, milli yüzücü Emre Sakçı ile katılan Erdener, "Olimpiyat oyunlarının yapılacağına yürekten inanıyorum. Başka yol yok." dedi.

Kendisinin aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesinde tıp ve bilim kurulu başkanlığı yaptığına dikkati çeken Erdener, "Sürecin içinde yaşayan biri olarak olimpiyatların yapılmama ihtimalini şu an görmüyorum. Dünya genelinde pandeminin gidişine baktığımızda, hele hele birçok ülkede değişik aşıların uygulamaya konulduğunu gördüğümüzde, ilkbahar aylarında toplumların genel sürü bağışıklığının oluşacağını düşünüyoruz. Japonya sağlık otoritesinin belirlediği kurallar çerçevesinde testlerin yapılacağını, varışta da sporcuların tekrar teste tabi tutulacağını biliyoruz. İki gün önce de uluslararası bir toplantı yaptık. Sağlıkla ilgili kişilere bilgilendirme yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklar konusunda bilgiler veren Erdener, "Olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporcularla ilgili kendi federasyonlarının belirlediği kamp ortamı içinde çalışma düzenleyen takvim var. TMOK olarak değişik dallarda sporculara verdiğimiz maddi destek var. Çok sayıda sporcumuzu maddi anlamda destekliyoruz. Bazı dallarda da talep olması durumunda teknik adam ile yurt içi ve yurt dışı kamp desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şu an itibarıyla 11 dalda 58 sporcu gönderdiklerini anlatan Erdener, "Şu ana kadar 30 erkek ve 28 kadın sporcumuz kota kazandı. Bu sayının 18 dalda 100'ün üstüne çıkmasını bekliyoruz. Gönlümüz takım sporlarında da temsilcilerimizin olmasından yana. Ne yazık ki şu an sadece voleybol kadın takımımız kota kazanmış durumda." diye konuştu.

Sakçı: "Hiçbir zaman birinin peşinden gitmedim"

Milli yüzücü Emre Sakçı, hedefleri konusunda "Benim kariyer hedefim bu sporu bırakmadan önce vücudumun sınırlarına ulaşmak. Hedefim olimpiyat madalyası almak ya da birinci olmak değil. Tabii ki çok isterim ama esas hedefim vücudumun sınırlarına ve doruklarına ulaşmak." şeklinde konuştu.

Emre Sakçı, birini örnek alıp almadığı sorusuna, "Hiçbir zaman birinin peşinden gitmedim. İdol aldığım herkes var. Sokakta gördüğüm birinden de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." yanıtını verdi.

Üniversite eğitimine değinen milli yüzücü, "Eğitim iyi gidemiyor. Büyük hevesle başladım sonra antrenmanlardan dolayı üniversiteye devam edemedim. Hocalar da 'Okul mu yüzme mi?' diye sordular. Ben üniversiteye yüzme bursuyla kabul edildim. Yüzde yüz bursluydum. Spor bursu almış birine sporu bırakmayı tavsiye ettiler. Okulu bıraktım ama nihai bir karar değil. Bakanımızla da görüştük. Vakıf üniversiteleriyle ilgili güzel projeleri var. Üniversiteye kaydımı yapıp devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan