Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

14.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:17
Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı kalecisi Ruud Boffin, sosyal medyada yayımladığı videolarla dikkat çeken ve fenomen haline gelen Marul Kafa ile bir araya geldi.

Fraport TAV Antalyaspor'un başarılı kalecisi Ruud Boffin, sosyal medyada yayımladığı videolarla dikkat çeken ve fenomen haline gelen Marul Kafa ile bir araya geldi. Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde buluşan Boffin ile Marul Kafa, antrenmanın ardından penaltı yarışması yaptı.

Her iki isim de önce kaleye geçti, ardından atışları kullandı. Birbirinden eğlenceli dakikaların yaşandığı buluşmanın videosu, önümüzdeki günlerde Marul Kafa'nın sosyal medya hesaplarında yayımlanacak. Marul Kafa, ilerleyen haftalarda FTA Antalyaspor'un diğer oyuncuları ile de benzer buluşmalar ve yarışmalar gerçekleştirecek. - ANTALYA

Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler
Eski Galatasaraylı Popescu'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kafama silah dayayıp Steaua Bükreş'le sözleşme imzalatmak istediler
Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ
Jakub Blaszczykowski ile Wisla Krakow Arasındaki Özel Bağ
Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak
Samsunspor ile Balıkesirspor 13. randevuya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Adana Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boffin ile fenomen Marul Kafa kapıştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:23:21. #1.14#
title