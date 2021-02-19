Bodrumspor'un inancı Tam
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Bodrumspor'un inancı Tam

19.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:55
Bodrumspor'un inancı Tam

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattını yakalayan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde 1'nci Lig hayalleri kurmaya başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta uzun süre düşme hattında kaldıktan sonra son 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattını yakalayan Bodrumspor, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde 1'nci Lig hayalleri kurmaya başladı. Takımın dümenine geçtikten sonra 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde edip yalnız 1 kez yenilgi yüzü gören Tam yönetiminde müthiş bir çıkışa geçen Bodrumspor, grupta 19'uncu sıradan 4'üncü sıraya tırmandı. Bodrumspor'da attığı 23 golle Türkiye liglerinin bu sezon en skorer ismi olan, 3-1'lik son Tarsus İdman Yurdu galibiyetinde de ağları 2 kez sarsan Ozan Sol'a ise nazar değdi. Maçın son anlarında sakatlanıp gözyaşları içinde sahadan çıkan golcünün durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Bodrumspor'un inancı Tam
Bodrumspor'un inancı Tam
Bodrumspor'un inancı Tam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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