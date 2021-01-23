Bodrumspor transferde Süleyman'ı aldı
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Bodrumspor transferde Süleyman'ı aldı

23.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:39
Bodrumspor transferde Süleyman'ı aldı

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı atakla ikinci devre öncesinde Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor, kadrosunu Ankara Demirspor'dan kanat ve forvet oyuncusu Süleyman Güneş'le güçlendirdi.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaptığı atakla ikinci devre öncesinde Play-Off yarışına ortak olan Bodrumspor, kadrosunu Ankara Demirspor'dan kanat ve forvet oyuncusu Süleyman Güneş'le güçlendirdi. Süleyman için düzenlenen imza törenine Başkan Rıza Karakaya ve yeşil-beyazlı yönetim katıldı. Altınordu'da profesyonelliğe geçen 24 yaşındaki Süleyman, kariyerinde Karacabey Belediyespor, Osmaniyespor Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu formalarını da giydi.


- Bodrum
Bodrumspor transferde Süleyman'ı aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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