Bodrumspor fren yaptı
30.11.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:45
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bodrumspor, son 2 maçta tekrar kabus gördü.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 galibiyetle düşme hattından çıkan Bodrumspor, son 2 maçta tekrar kabus gördü. Sivas Belediyespor önünde 3'te 3 yapma fırsatını uzatmanın son saniyesinde 2-2'lik beraberlikle kaçıran yeşil-beyazlı ekip, Kırşehir Belediyespor deplasmanında da 3-0'lık mağlubiyetle sarsıldı. Bodrumspor, grupta 12 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı