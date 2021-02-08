Bodrumlu Ozan'dan liglere damga
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Bodrumlu Ozan'dan liglere damga

08.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:17
Bodrumlu Ozan'dan liglere damga

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini evinde 1922 Konyaspor'u 5-2 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdüren Bodrumspor'da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini evinde 1922 Konyaspor'u 5-2 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdüren Bodrumspor'da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda. Bu sezon Karabükspor randevusundan sonra ikinci kez bir maçta 4 gol atarak takımına yine galibiyeti getiren 27 yaşındaki forvet, toplamda 21 gole ulaştı.

Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan'a yalnız 17'şer gol atan Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor'un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup'ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi. Sezon başında uzun süre düşme hattında yer aldığı ligde Ozan'ın müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrumspor, son 10 maçta namağlup 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bodrum, 38 puanla Play-Off hattının yalnız 1 puan gerisinde yer alıyor.


Bodrumlu Ozan'dan liglere damga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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