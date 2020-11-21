Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret
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Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret

21.11.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:20
Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret

Turizmin yanında önemli bir tarım bölgesi de olan Bodrum'da Ziraat Odası tarafından üreticilere aylık ziyaretler devam ediyor.

Turizmin yanında önemli bir tarım bölgesi de olan Bodrum'da Ziraat Odası tarafından üreticilere aylık ziyaretler devam ediyor. Kasım ayı ziyaretinde zeytin üreticileri, sera ve mandalina üreticileri ziyaret edildi.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, "Bodrum Ziraat Odası olarak Kasım ayında öncelikle zeytin hasadı yapan üreticilerimiz ve yağhane ziyaretinde bulunduk. Bu sene çok fazla zeytin meyvesi olmadığı için çok yoğun bir hasat görülmedi. Daha erken hasat yapan üreticilerimizin zeytin sineği hariç bir zararlının olmadığı ve yağ kalitesinin de çok iyi olduğunu tespit etti. Çömlekçi mahallesinde özellikle sera ve kışlık sebze üreticilerimizi ziyaret ettik. Sebze zararlıları ve mücadelesi hakkında üreticilerimizi bilgilendirdik. Arazi ziyaretlerimizi Mandalina üreticilerimizle görüşerek noktaladık.

Mandalinanın en büyük zararlılarından Akdeniz meyve sineğinin kayba neden olduğu, ancak üreticilerin ilaçla ya da tuzaklama yapmasına rağmen önlenememesinin en büyük sebebinin komşu bahçelerin gereken bakımı yapmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA

Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret
Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret
Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret
Bodrum Ziraat Odasından üreticilere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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