Bodrum, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı
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Bodrum, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Bodrum, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

Milas-Bodrum Havalimanı Azur Havayolları'nın Moskova'dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı.

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Milas-Bodrum Havalimanı Azur Havayolları'nın Moskova'dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda Rusya'dan gelen yılın ilk uçuşunu su takıyla karşılandı.

Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu, Moskova'dan Bodrum'a geldi.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı.

Salgın döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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