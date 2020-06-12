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Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

Geçtiğimiz günlerde günlük bin lira şezlong parasıyla gündem olan Bodrum sahilleri sessizliğe büründü. Her yaz hıncahınç dolan plajlar boş kalınca bazı beach'lerde şezlong parası kaldırıldı.

12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:38

Bodrum yaz sezonunda tarihinin en sessiz zamanlarını geçiriyor. Özellikle işletmeler kan ağlamaya başladı. Halk plajları haricinde birçok işletme yerli turistin gelmesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde günlük bin liralık şezlong ücretleri büyük tepki çekerken, bazı beach'ler şu an giriş ve şezlong ücreti almıyor.

1 Haziran'da gelen yeni normalleşme süreci bile Bodrum'a hareket katmadı. Bodrum'a gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını veya tatil sitesi önünde bulunan havuzları ya da sahilleri tercih ediyor. Eğlencenin en üst seviyede yaşandığı Bodrum'un ilk kez bu kadar sessiz kalması esnafı da üzdü. Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı insanlar kendilerini güvenilir hissettiği bölgelerde eğlenmeyi tercih ediyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan vatandaşlar sessiz sakin gözden uzak koylarda denize giriyor.

Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

"İŞLER ÇOK KÖTÜ"

Geçtiğimiz günlerde şezlongu günlük bin liradan, aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.

Bitez sahilinde Gumsal Beach'i işleten Tekin Ete, yaz sezonuna yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek, "İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur" dedi.

Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

"İNSANLARDA PARA OLMADIĞI İÇİN ÜCRET ALMIYORUZ"

Ete, insanlarda para olmadığı için girişleri ücretsiz yaptıklarını belirterek, "Beach giriş ücreti alamıyoruz, çünkü herkes itiraz ediyor, gelen de yok zaten. Gelene şezlong fiyatı dediğimizde de para olmadığını söylüyorlar biz de misafir ediyoruz. Zaten insanlarda para yok çalışmamışlar, 4 aydır çalışmadıklarını söyleyenler var. Ondan dolayı şezlong ve giriş ücreti almıyoruz, yeme içme bedelini alıyoruz" şeklinde konuştu.

İşletmeci Mevlüt Aksoy ise, "Bu sene zor bir sezon geçiriyoruz. İşler de çok iyi değil şu anda. Koronavirüsten dolayı hiç iş yapamıyoruz. İyi bir sezona başlamadık ama geleceğe dair umutlarımız var. İnsanlar hem çekingen, hem kurallar korkutuyor. Dünya genelinde bir korku var. Bu korku da doğal olarak bize yansıyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

"İNSANLAR GELMİYOR, KORKUYORLAR"

Bitez sahilde bulunan Arena Beach işletmecisi Melike Gürleyik de işlerin açılmasını beklediklerini söyleyerek "Turizmde bir renk bir canlanma yok. İnsanlar gelmiyor, korkuyorlar. Tedbirimizi almış bir şekilde bekliyoruz gelecek olan misafirleri. Bizim işletmemizde giriş ücreti, şezlong ücreti gibi hiçbir ücret almıyoruz. Fiyat artışı da yapmıyoruz zaten insanlar zor süreçten geçti bizim de destek olmamız lazım. Biz milletimizin, halkımızın yanındayız. Onların bütçesini de zorlamamamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

İşletmeci Hakan Berktaş ise Bodrum'daki otellerin boş olduğunu, sadece yazlıkçılar ve Bodrum'da evi olanların geldiğini ifade ederek, "Oteller bomboş, bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Çok sayıda personel çalıştırıyoruz, inşallah bir an önce açılır sezon" dedi.

Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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