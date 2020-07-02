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Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro

Bodrum'da turistlere 48 eurodan döner satılması Avrupa basınında da yer aldı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, olayı "Dürüm aptallığı" başlığıyla okurlarına duyururken, "Bizde aynısı 4,5 euro" yorumunu yaptı.

02.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:25

Bodrum'da bir yabancı turiste getirilen 184 euroluk yemek faturasında dönere 48 euro yazılması Avrupa'yı adeta şoke etti. Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, bu faturanın akılalmaz olduğunu yazarken, "Turistler, Türkiye'nin sahillerinde bir dönere 48 euro ödüyor. Aynı döner Almanya'da 4,5 euro" başlığını kullandı.

Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro

Sözcü'de yer alan habere göre, döner dürüm sözünü de üst başlığa taşıyan Bild, "Dürüm aptallığı" anlamına gelen "Dumm-Dürüm gelaufen" ifadeyi kullandı. Bild, bir Türk kahvesine 8 euro, bir pideye 24 euro hesap geldiğini yazarken, bunun savunulacak yanının bulunmasını da eleştirdi.

"YAKINDA ALMANYA'DA DA FİYATLAR ARTAR"

Bild, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sözlerine de geniş yer verdi. Aras, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Benim için kimin dönere ne kadar ödediği önemli değil. Bir kişi 100.000 lira da (13 bin Euro) verebilir, eğer istiyorsa. Ama burada 20 TL'ye (2,60 euro) döner yiyecek çok yer de var. Burada gerçekten bu faturayı ödeyecek müşteriler de var. Zenginler için söylüyorum, eğer ucuz ürünler verirseniz, para harcamak isteyenler Santorini ya da Ibiza'ya gider orada harcar" demişti.

Bild, bu mantıkla Almanya'da yakındaki dönercinin fiyatındaki artışına çok şaşırmamak gerektiğini, Bodrum'u görünce bunun dünyanın sonu olmadığını anladıklarını vurguladı.

Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro

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