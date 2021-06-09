Bodrum'da 30 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da 30 göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 30 göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket eti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına itilen ve ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde çocukların da bulunduğu 30 kişilik düzensiz göçmen grubu İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Hamdi Yörür/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım
Savcılıkta itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti: Suçu kabul etmek zorunda kaldım
Müsilajların arasında can pazarı! Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye atladı
Müsilajların arasında can pazarı! Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye atladı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Böyle canilik olur mu? Köpeğin röntgeninde havalı tüfek saçması çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Sarp Akkaya Demet Akalın
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Merih Demiral Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bodrum'da 30 göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:34:56. #1.16#

title