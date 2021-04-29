Bocce Milli Takım Antrenörü Bozdemir'e yeni görev

Ayak Tenisi Federasyonu Samsun İl Temsilciği görevine, Bocce Milli Takım Antrenörü beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir atandı.

Ayak Tenisi Federasyonu Samsun İl Temsilciği görevine, Bocce Milli Takım Antrenörü beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir atandı.

Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu Birliği (FIFTA) ile bağlantı kuran Mustafa Sungur'un başkanlığında birliğin önerisi üzerine 5 derneğin bir araya gelmesiyle Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu kuruldu. Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sungur tarafından tüm Türkiye'de il temsilcileri atanmaya başlandı. Görevinde birçok milli sporcu yetiştiren beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Ayak Tenisi Federasyonu Samsun İl Temsilciği görevine getirildi.

Bozdemir yaptığı açıklamada, "Spor şehri Samsunumuza yeni bir branşta birçok başarılar kazandırmak, başta gençler olmak üzere her kesimden insana bu sporu sevdirmek için çalışacağız. İlçe temsilcilerimizle güzel bir ekip kurduk. Ayak tenisi her yerde oynanabilen çok zevkli bir oyun. Federasyonumuzun değerli idarecileri ile birlikte en kısa zamanda okul sporlarına girmesini sağlayacağız. Bana bu görevi layık gören Federasyon Başkanımız Mustafa Sungur başta olmak üzere değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı