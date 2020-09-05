Boca Juniors'lu Ivan Marcone, Trabzonspor için izin istedi Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ivan Marcone, Boca Juniors'tan izin istedi. Deneyimli oyuncunun menajerinin Boca yönetiminden izin istediği ve bordo mavililerde oynama isteğini ilettiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Trabzonspor'un kadrosuna katmak için iki kez girişimde bulunduğu Arjantinli orta saha oyuncusu Ivan Marcone, transferi için bizzat kendisi devreye girdi.

30 yaşındaki oyuncunun, bordo-mavili takımın yaptığı teklifleri kabul etmeyen Boca Juniors ile görüşerek izin istediği bildirildi. Marcone'nin menajerinin de oyuncusunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini Boca yönetimine ileteceği ve kolaylık talep edeceği ifade edildi.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI



İki kez koronavirüs testi pozitif çıkan Marcone'nin son testi negatif sonuçlandı. Yıldız oyuncunun, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

TEKLİF YİNELENDİ

Bordo-mavili yönetim, Boca Juniors'a daha önce 700 bin euro kiralama bedeli önermişti. Kontratta 2.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da yer alıyor. Rakamı yükseltmeye pek sıcak bakmayan Trabzonspor'un Boca'ya yaptığı teklifi yinelediği ve yanıt beklediği öğrenildi.

(Sabah)