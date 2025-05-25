Blok3 kimdir, Blok3 Galatasaraylı mı? Blok3 Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Blok3kimdir, Blok3 Galatasaraylı mı? Blok3 Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

BLOK3KİMDİR?

Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarından beri müzik ile ilgileniyordu.[kaynak belirtilmeli] Müziğe başlama dönemlerinde bir kafede çalışıyordu. 2021 yılında 'WOW' isimli ilk şarkısını çıkardıktan sonra birkaç şarkı daha yayınladı ancak çıkış yakalaması 2022 yılında VUR isimli şarkısı sayesinde oldu. 2023 yılında AFFETMEM parçası ile tanınır bir hale geldi. YouTube üzerinde şarkı kısa sürede 60 milyon, Spotify'da 100 milyondan fazla tıklandı.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde BAYBAY, YAPTIRICAZ TIRNAKLARINI ve aklına ben gelicem şarkılarını yayımladı. 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde 'En iyi Rapçi' ödülüne sahip oldu. Ödül töreninde şöyle konuştu:

''Ülkede milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın?' falan dediler. Valla ben yaptım. Buradan anneme, babama ve bana en başından beri destek olan herkese teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar."

10 Mayıs 2024'te İngiliz rapçi Stefflon Don ile 'Habibi' şarkısını çıkardı.

BLOK3 YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Blok3 Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.